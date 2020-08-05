شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: حققت الإعجاز مع الأهلى.. وتعرضت لحملة ممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد حسام عاشور قائد النادي الأهلي، أنه لم يُسمع له صوت في تاريخه بالقلعة الحمراء لمدة 16 عاما ماضية وهذا يعد إعجازا علي حد وصفه، مشيراً إلي أنه جلس مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي وطلب منه اللعب لمدة عامين مقبلين حتى يحقق رقما قياسيا كأكثر لاعب بالعالم يحصد بطولات بعد أن فاز بـ36 بطولة من قبل وكان المتبقى له 5 بطولات .

وقال حسام عاشور، في تصريحات تليفزيونية: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغني أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي قاله اعمل لعاشور كل اللى هو عايزه"، مشيراً إلي أنه عقد جلسة مع لجنة التخطيط بالنادي وأبلغه بأن السويسرى فايلر المدير الفنى رافض استمرارى بالفريق.

وأضاف عاشور: مسئولي النادي الأهلي، أبلغه أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادى ألميريا الاسبانى، سينظم مباراة اعتزاله، وتواصلت شخصياً مع المستشار تركي ال الشيخ وأكد لي أنه سينظم مباراة اعتزال عالمية لم تحدث للاعب في العالم وأن طلباتي أوامر، مشيراً إلي أنه حرص علي تقديم الشكر للمستشار تركي ال الشيخ لأنه يحب الأهلي أكثر من أشخاص فى النادى وهو ما أثار غضب البعض داخل مجلس إدارة النادى .

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وأشار حسام عاشور، إلى أن مسئولي الأهلي طلبوا مني تعديل الفيديو الذي نشرته علي الموقع التواصل الاجتماعي 5 مرات، مؤكداً أنه ماحدث معه حملة ممنهجة، وتاريخه يؤكد أنه لا يفتعل الأزمات، مندهشا من تصريحات سيد عبد الحفيظ بأن علاقته بالنادى انتهت، مشيرا انه مرتبط بالنادى الأهلى ارتباطا كبيرا ولكن علاقته انتهت مع بعض الأشخاص فى النادى، قائلا: "الأهلى بيتى وهفضل مرتبط بيه طول العمر والجماهير فوق رأسى".