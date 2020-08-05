شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 يكشف الحارس الراحل عن الزمالك في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 ، أن محمد عوّاد حارس الزمالك الأقرب للرحيل عن الفريق في الموسم الجديد في حالة رغبة الجهاز الفني في الإبقاء علي ثلاثة حراس فقط في الموسم الجديد لذلك فتح عوّاد خط التواصل مع أحد الوكلاء لتسويقه في الدوري السعودي في الموسم الجديد خاصة بعد الفترة المميزة التي قضاها في صفوف الوحدة السعودي قبل نهاية إعارته وانضمامه من صفوف الاسماعيلي الي الزمالك.

وأضاف الاعلامي محمد شبانه ، أن عواد يتمتع بسمعة طيبة في الدوري السعودي بعد تألقه مع الوحدة في الموسم الماضي مما يسهل اعارته من الزمالك لأحد الفرق السعودية

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

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كشف الاعلامي محمد شبانه في لايف الخليج 365 ، أن حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك، طلب الحصول علي ٢ مليون جنيه بصورة فورية بعد قرار تجديد عقده لمدة موسمين مقبلين بعد الجلسة التي عقدها معه إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك واتفق معه خلالها علي تقاضي ٨ مليون جنيه و٥٠٠ ألف جنيه في الموسمين صافية من الضرائب ليطلب حازم إمام الحصول علي ٥٠٪؜ من السنة الأولي المقدرة ب٤ مليون جنيه لوجود ارتباطات لديه.

وأضاف الاعلامي محمد شبانه ، أن تيجانا اقترح علي حازم امام تيجانا تقاضي مليون جنيه كمقدم عقد في الفترة المقبلة علي جزئين خاصة إن الموسم لم ينتهي وتمسك اللاعب بتقاضي مليون جنيه بشكل فوري ليتم ارجاء تجديد التعاقد لحين عرض الأمر بالكامل علي مرتضي منصور رئيس النادي.