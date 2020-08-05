شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى غاضبا: أنا مش ملطشة لحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي كابتن الزمالك السابق، أن المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى القاهرة للانضمام الى صفوف القلعة البيضاء يصلان في العاشرة صباحا و سيتوجهان فور للخضوع الى مسحة كورونا ثم يتوجها الى معسكر الفريق ببرج العرب على ان يتم عزلهما نهائياً عن الفريق لحين وصول نتيجة العينة الأولى والثانية.

أضاف طارق يحيي خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "سيتم خوض اللاعبان التدريبات بشكل انفرادي بعيد عن الفريق الكروي الأول كما لن يسمح لهما بالتجمع مع اللاعبين نهائياً".

وقال طارق يحيي أن الفريق تدرب مرة واحدة اليوم على ان يخوض تدريب غداً مرة واحدة أيضاً قبل الاستعداد النهائي لمباراة المصري البورسعيدي المقررة الخميس القادم.

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وتابع طارق يحيي أن الجماهير هي صاحبة الفضل عليا في عالم الساحرة المستديرة، مشدداً على أنه يتقبل أي موقع في القلعة البيضاء حتى لو كان يوم واحد فقط وأنه يستمتع بخدمة النادي دون أية شروط نهائياً.

وأوضح طارق يحيي: "أنا رجل مسئول في نادي الزمالك أدير قطاع الناشئين بنجاح، أنا مش مدلوق أوي لكن ببقى قاعد في بيتي وبقول حاضر يا أفندم لكن مش ملطشة لأني في النهاية مسئول عن 3 قطاعات في النادي وتميزنا في السنوات القليلة الماضية".