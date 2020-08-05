شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن حفنى يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاده من المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة المعار إلى المقاولون العرب ، أنه تغيب عن تدريب واحد مع الذئاب الجبل منذ شهرين.

وأشار إلي أنه تفاجأ بقرار عماد النحاس المدير الفني للفريق بقطع إعارته ، موضحاً أنه لم يستطع الحضور للنادي للخضوع للمسحة الأولى، وطلبت حضور المسحة الثانية ولم يكن لدي مشاكل في تحمل نفقتها المادية والنادي وافق علي ذلك، مضيفا: لاعب الزمالك السابق، في تصريحات تليفزيونية ، أن طلب مقابلة المدير الفني أو محمد عادل المشرف العام علي الفريق ، خاصة أنه أول مرة يغيب عن أي مران ، موضحاً أنه طلب من أحد الأصدقاء التدخل للتواصل مع النحاس، لكنه أبلغه بأن القرار نهائي لا رجعة فيه.

وأوضح حفنى، أنه تم تحويله للشؤون القانونية، مشيراً إلي أنه لو كان مستمر في النادي لم يكن يفعلوا ذلك معه .

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وأعلن المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن قطع إعارة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق وعودته إلى نادي مصر المقاصة، بعد أن تمت استعارته في يناير الماضي من الفريق الفيومى.

وقال عضو مجلس إدارة المقاولون في تصريحات لـ ”الخليج 365” :"أيمن حفني لاعب غير ملتزم ولا يليق بمستوى المقاولون العرب، ووافقنا على قطع إعارته وعودته إلى المقاصة".

أيمن حفني لم يشارك سوى في 20 دقيقة بالموسم الجاري موزعة على ثلاث مباريات مع المقاولون العرب، صنع خلالهم هدفاً واحداً، وكان اللاعب قد انتقل إلى المقاولون باحثاً عن فرصة للمشاركة، بعد أن بقي على قوائم الانتظار في مصر المقاصة، حيث كان حفني قد انتقل من الزمالك إلى المقاصة في بداية الموسم لمدة ثلاث سنوات إلا أن استنفاذ المقاصة للاستبدالات أبقت اللاعب على قوائم الانتظار حتى تمت إعارته إلى المقاولون.