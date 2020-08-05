ملف الثلاثاء.. عودة بنشرقي وأوناجم.. اعتزال كاسياس.. وحكم أجنبي للقمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الثلاثة 4 أغسطس.

ديبالا وتشيزني ضمن القائمة.. الإعلان عن جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي "سيريا آ" جوائز الأفضل في موسم كالتشيو 2019/2020 والتي شهدت تتويج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري، بينما حصد تشيزني جائزة أفضل حارس مرمى.

اعتزال إيكر كاسياس

أعلن الإسباني إيكر كاسياس حارس نادي بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني السابق، عن اعتزاله كرة القدم بعمر 39 عاماً.

مسحة طبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المصري

خضع لاعبو فريق الزمالك والجهاز الفني والإداري لمسحة طبية اليوم الثلاثاء في إطار التحضير لمباراة المصري.

سلبية مسحة كورونا.. الاتحاد السكندري يعلن سلامة جميع لاعبيه والجهاز الفني

أعلن الاتحاد السكندري، "سلبية" المسحة الطبية الأخيرة لفيروس كورونا التي أجراها لاعبو الفريق الأول والجهاز الفني أمس الاثنين.

الجنايني: طاقم أجنبي لإدارة مباراة القمة.. ولا رجعة بشأن عقوبة كهربا وعاشور

قال عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية الموكل لها إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ستقام بطاقم تحكيم أجنبي.

سيد عبد الحفيظ يُعلن شفاء حمدي فتحي من فيروس كورونا

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن نتيجة المسحة الخاصة بلاعب وسط الفريق حمدي فتحي جاءت سلبية.

حجازي: رحيلي عن برومتش غير وارد.. وأتعجب من الحديث عن شروطي على المنتخب

أكد أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونادي وست برومتش الإنجليزي، أن تعاقده مع فريقه متبقي به موسمين مقبلين ولا نية لديه للرحيل حاليًا.

عاشور: تواصلت مع تركي بعلم إدارة الأهلي.. وعلاقتي بالنادي لن تنتهي

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن تواصله مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء بطلب من إدارة النادي للتنسيق بشأن مباراة اعتزاله.

قناة الزمالك: بنشرقي وأوناجم يصلان الأربعاء.. ومسحتين قبل انضمامهم للتدريبات الجماعية

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك الأسبق، أن الثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، سيصلان للقاهرة غداً الأربعاء، مشيراً إلى أنهم سيقومون بعمل مسحة طبية قبل انضمامهم لمعسكر الفريق.

مصدر بالزمالك: طارق حامد قد لا يلحق بمواجهة المصري

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق قد لا يشارك في مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري، والتي ستقام يوم الخميس في دوري We المصري.

اتحاد الكرة يؤجل مباراة الإنتاج ومصر بسبب العينات الإيجابية بكورونا

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة نادي مصر والإنتاج الحربي والمقرر اقامتها في الرابعة مساء السبت المقبل على ملعب استاد الكلية الحربية.

الأهلي: اقتربنا من شراء رمضان.. ومشاركته أمام إنبي مشكوك فيها

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، احتمالية غياب رمضان صبحي جناح الفريق عن مواجهة إنبي المقرر إقامتها يوم الأحد القادم في دوري We المصري.