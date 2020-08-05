حجازي: رحيلي عن برومتش غير وارد.. وأتعجب من الحديث عن شروطي على المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد أحمد حجازي لاعب منتخب مصر ونادي وست برومتش الإنجليزي، أن تعاقده مع فريقه متبقي به موسمين مقبلين ولا نية لديه للرحيل حاليًا.

وأشار حجازي في تصريحات عبر قناة أم بي سي مصر، إلى أنه يتعجب من الحديث عن وجود شروط من جانبه للانضمام لصفوف منتخب مصر.

وقال حجازي: "دوري الدرجة الأولى قوي جدًا، وصعب للغاية بدنيًا وتكتيكيًا، ومدته أطول من الدوري الممتاز بـ10 مباريات، لذلك نجد صعوبة في تحقيق الاستقرار على صعيد النتائج".

وأكمل: "البطولة تحتاج لخبرة كبيرة واستمرارية في النتائج الجيدة من أجل الصعود، وهذا ما نجحنا فيه".

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وأضاف: "اتفقت مع برومتش على إجراء عملية خلال الموسم المنتهي لأنها كانت مؤجلة من الموسم السابق له، والحمد لله نجحت في العودة تدريجيًا للتواجد كأساسي مع الفريق وحققت المطلوب بالصعود لبريميرليج".

وأردف: "عقدي مع وست برومتش متبقي به موسمين، أتمنى أن أنجح خلالهما في تقديم كل ما أملك، العودة للدوري الممتاز تعني الكثير بالنسبة لي وكان هدفي خلال هذا الموسم".

وأوضح: "رحيلي عن وست برومتش لم يٌفتح نهائيًا مع إدارة النادي ولذلك لا أملك أي شيء لأعلق عليه في هذا الشأن".

واختتم: "أتعجب كثيرًا مما يتردد عن وجود شروط من جانبي للتواجد مع منتخب مصر، هذا ليس منطقي ولا أحد يتشرط على منتخب بلاده".