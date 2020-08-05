الزمالك يتحدث عن موعد نصف نهائي الأبطال والإعلان عن الصفقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" هو من يحدد مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وأشار أنور في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن مجلس إدارة الزمالك سيعلن عن صفقات الفريق في الوقت الذي وصفه بـ"المناسب".

وقال عضو إدارة الزمالك: "كاف من يحدد مواعيد المباريات وليس الأندية، لو أرسلت خطاب بأي موعد فلن يكون له جدوى، فقط نحن نقدم مقترحات والأمر في النهاية يعود للاتحاد الأفريقي".

وأوضح: "في بعض الأحيان نقترح مواعيد وكاف يحدد مواعيد أخرى، مباريات دوري الأبطال سيتم تحديد مواعيدها عن طريق الاتحاد الأفريقي فقط".

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وجاء تصريح أنور بعد ساعات من إعلان محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي، باختيار يوم 3 أكتوبر القادم موعدًا لمباراة العودة في الدور قبل النهائي ضد الوداد المغربي.

وأضاف أنور بالإشارة إلى مباراة الزمالك مع الرجاء، قائلًا: "

لن نسبق الاحداث بشأن طريقة السفر للمغرب، لكن هناك اتصالات تتم مع السفارة المصرية في المغرب لكي ننسق الأمور مبكرًا".

وأردف: "جدول الطيران صعب في تلك الفترة، لكن إن شاء الله سيتواجد أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم في القاهرة يوم الأربعاء بعد الوصول لمصر، الثنائي حاليا في الإمارات".

واختتم: "مجلس الإدارة سوف يعلن عن الصفقات في الوقت المناسب، لدينا دور كامل في الدوري بجانب مباريات دوري ابطال أفريقيا ولن يتم تشتيت الفريق في الوقت الحالي".