أيمن حفني: المقاولون أنهى عقدي لتغيبي عن المران لمرة واحدة فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

نفى أيمن حفني لاعب مصر للمقاصة الذي انتهت إعارته لفريق المقاولون العرب بقرار إداري ارتكابه أخطاء جسيمة تسببت في انتهاء علاقته مع النادي الأصفر.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال حفني :"ما حدث أنني تغيبت عن المسحة الطبية الأولى للفريق، وطلبت أن أجريها في اليوم التالي على نفقتي الخاصة لتواجدي خارج القاهرة وتمت الموافقة على طلبي".

وأضاف حفني :"بعد ذلك حضرت كل التدريبات، لكن موعد التدريب الرابع للفريق اعتذرت عن الحضور لظروف خاصة، لكنني فوجئت برد الإداري أن إعارتي انتهت".

وتابع لاعب الزمالك السابق :"كيف ينهي نادي إعارة لاعب لتغيبه عن التدريب لمرة واحدة فقط؟ هل لو لدي عقد دائم مع النادي كان سيكون التصرف بهذه الصورة؟".

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وأردف حفني :"حاولت التواصل مع المقاولون لكن تم إبلاغي أن قرار رحيلي نهائي لا رجعة فيه، وتم تحويلي للشئون القانونية، وحضرت جلسة مع محامي النادي وأخبرني بأن الاتهامات الموجهة إلي لم يمر بمثلها لأي لاعب ناشيء من قبل".

ومن جانبه أعلن ميدو مقدم البرنامج رفض محمد عادل المشرف على الكرة بالمقاولون إجراء مداخلة هاتفية بسبب اعتراضه على ما قيل خلال البرنامج.

وقال ميدو الذي قام بتدريب أيمن حفني من قبل مع الزمالك ولفترة قصيرة في المقاصة :"أصدق أيمن حفني تماماً، هذا اللاعب لا تخرج منه الأخطاء، وأشهد أنه على درجة ممتازة من الالتزام، ولم يسبق له افتعال أي مشكلة".

وأنهى ميدو :"ما يحدث مع أيمن حفني غير طبيعي، بداية من خطأ قيده في المقاصة بعد الرحيل عن الزمالك، ثم البيان القاسي جداً من المقاولون العرب، اللاعب تعرض لظلم الله لا يرضى بهذا الظلم".