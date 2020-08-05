عاشور: تواصلت مع تركي بعلم إدارة الأهلي.. وعلاقتي بالنادي لن تنتهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

كشف حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن تواصله مع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء بطلب من إدارة النادي للتنسيق بشأن مباراة اعتزاله.

وفي تصريحات لقناة "النهار" قال حسام عاشور :"طلبت مني إدارة النادي الأهلي التواصل مع تركي آل الشيخ بعد الاتفاق بأنه سيتولى مهمة مباراة اعتزالي بعد موافقتي على عرض النادي بعدم الاستمرار في الملاعب".

وأضاف عاشور :"تواصل مع محمد العاصي ممثل تركي آل الشيخ وأخبرني بأن المستشار السعودي مستعد لتقديم أي شيء، وقال لي نصاً على لسانه -طلباتك أوامر-، لكنني تواصلت معه بشكل مباشر بعد ذلك بمعرفة إدارة النادي الأهلي".

وتابع متوسط ميدان الأهلي :"أرسلت رسالة إلى آل الشيخ وفوجئت برده بعد 10 ثواني فقط، وقالي لي مجدداً طلباتك أوامر، وطلب مني التنسيق مع محمد العاصي بشأن مباراة الاعتزال وكل ما أريده".

وواصل عاشور :"كان الاتفاق أن يعلن تركي آل الشيخ عبر مواقع التواصل الاجتماعي تكفله بمباراة الاعتزال وفي نفس الوقت يصدر بيان من الأهلي بشأن المباراة ذاتها، بالإضافة إلى فيديو أعلن خلاله اعتزالي".

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واسترسل عاشور :"قضيت 3 ساعات في تسجيل الفيديو وحذفه وإعادة تصويره بناء على طلب جمال جبر المسئول الإعلامي بالأهلي، ثم انتظرت 4 ساعات ونصف لإرسال صيغة بيان الأهلي إلى ممثلي تركي آل الشيخ، لكني لم أحصل على شيء".

وعن سبب عدم وصول البيان قال عاشور :"أخبرني جبر بأن حفيد رئيس النادي محمود الخطيب شعر بإعياء وذهب معه إلى المستشفى، فاتصلت بالخطيب لم يرد، ثم تواصلت مع سيد عبد الحفيظ وفوجئت بطلبه إعادة كل شيء في اليوم التالي وتصوير فيديو جديد، كيف يحدث ذلك بعد كل تلك الساعات التي قضيتها في تسجيل الفيديو الأول بناء على طلبات وتوجيهات مسئول النادي الإعلامي".

يُذكر إن المدرب السويسري رينيه فايلر رفض تجديد عقد حسام عاشور الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ليصبح اللاعب حراً قبل أن يقرر الاعتزال.

وعن تركي آل الشيخ قال عاشور :"هذا الرجل يحب النادي الأهلي أكثر من بعض الذين داخل النادي، مسئولو النادي كانوا يشكرونه عندما يقدم خدمة للأهلي، فلماذا تعرضت لحملة عنيفة عندما فعلت الشيء نفسه وشكرته على معاملتي الطيبة وتقديم الخدمات لي في نهاية مشواري".

وأنهى عاشور :"لا يصح أن يقول سيد عبد الحفيظ علاقتي انتهت بالنادي، لست أنت من يقول ذلك، ربما علاقتي انتهت ببعض مسئولي النادي حالياً، لكن علاقتي بالأهلي ممتدة، وجماهيره لها فضل كبير علي، وجميعهم يحبونني ويحترمونني".