عبدالعاطي: دوري مع الإنتاج ينتهي مع استقرار وضع مختار مختار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:



أكد مجدي عبدالعاطي المدرب العام لنادي الإنتاج الحربي أنه سوف يتواجد مع الفريق لحين استقرار وضع مختار مختار المدير الفني للفريق وبعد ذلك سوف ينتهي مشواره مع الفريق.

وكان الإنتاج الحربي قد تعاقد مؤخراً مع مجدي عبدالعاطي في منصب المدرب العام.

وقال مجدي عبدالعاطي في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر "أون تايم سبورتس2" "كنت قد اتخذت من قبل قراراً بشأن عدم العودة لمنصب المدرب العام، لكن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بمختار مختار ونادي الإنتاج".

وواصل "الإنتاج الحربي له رصيد في قلبي وبمثابة بيتي، ومختار مختار صاحب فضل بعد المولى عز وجل وبالتالي طلباته بمثابة التكليف والأمر لي".

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وتابع "الإنتاج الحربي يمر بظروف صعبة بعد إصابة عدد كبير بكورونا وأيضا مختار مختار ورحيل محمد عبدالله، كل تلك الأمور جعلتني أتواجد مع الفريق".

وتابع "هناك ازمة في القائمة بسبب عدم اكتمال شفاء البعض من كورونا، هناك عدد من اللاعبين عادوا الحمد لله للتدريبات لكن الأمور صعبة، ونشكر اتحاد الكرة على تأجيل مباراة نادي مصر".

وصرح "اتفقت مع مسؤولي الإنتاج الحربي أنني سأتواجد مع الفريق لحين استقرار وضع مختار مختار مع الفريق وبعد ذلك سينتهي دوري".

واختتم "فقط متواجد لمساندة مختار مختار لكن لدي التزام مع جهاز معاون عمل معي مؤخرا لا يصح أن يكونوا دون عمل وأتواجد مع فريق أخر".