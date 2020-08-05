محمد مرجان: الأهلي حدد موعد مباراة الوداد.. وننتظر موافقة استاد القاهرة

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أن القلعة الحمراء حددت موعد مباراة الإياب أمام الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وقال مرجان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي اختار الثالث من أكتوبر القادم لمواجهة الوداد في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا". وأضاف "الأهلي قرر مواجهة الوداد على ملعب القاهرة وفي انتظار الموافقة". وأتم: "نأمل في السماح بحضور جماهير الأهلي أمام الوداد مع اتخاذ كل التدابير الوقائية". يذكر أن الزمالك يلتقي بالرجاء المغربي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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