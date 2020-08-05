حسام عاشور يكشف تفاصيل أزمته مع مسؤولي النادي الأهلي

كشف حسام عاشور لاعب النادي الأهلي، تفاصيل أزمته مع مسؤولي القلعة الحمراء، التي أثيرت في الفترة الماضية، وتسبب في رحيل اللاعب عن النادي.

وقال عاشور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " لعبت في النادي لمدة 16 عاما، ولم افتعل أي أزمات".

وأضاف " طلبت من سيد عبدالحفيظ تجديد عقدي مع الأهلي لمدة عامين من أجل أن أصبح أكثر لاعب في العالم تتويجا بالبطولات، فانا املك 36 بطولة مع الأهلي واحتاج إلى 5 بطولات كي أصبح رقم 1 عالميا، وأعتزل داخل النادي الأهلي".

وأردف " سيد عبدالحفيظ أخبرني بأنه سيبلغ محمود الخطيب بطلبي، ثم أبلغني عبدالحفيظ بأن الخطيب، قال له .. شوف اللي حسام عاشور

عاوزه وأعمله".

وتابع " لجنة التخطيط بالأهلي، أخبرتي بأن فايلر لا يريدك، ودورك انتهى في النادي الأهلي، وسننظم مباراة اعتزال لك".

وواصل " جمال جبر أخبرني أن المستشار تركي آل الشيخ سينظم مباراة الاعتزال لك".

وأكمل " أحد المقربين من آل الشيخ، أبلغني، بأن المستشار ترك يخبرك بأن طلبات أوامر".

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وتابع " آل الشيخ أخبرني بأنه سينظم مباراة اعتزال على مستوى عالمي وطلب من التواصل مع محمد العاصي".

وأسهب " تركي آل الشيخ يحب النادي الأهلي أكثر من أشخاص داخل النادي".

واستطرد " آل الشيخ أخبرني بأن المباراة ستكون بين الأهلي

وألميريا الإسباني، وطلب مني تسجيل عقد ثلاثي لضمان حقوقي في الحصول على العوائد المالية من المباراة، لكنني فرجئت برفض جمال جبر التوقيع على العقد، وأخبرني بأنني سأحصل على جواب من الأهلي بالموافقة على خوض المباراة".

وزاد " أخبرت جمال جبر بأنني سأنشر فيديو لأعلن اعتزالي كرة القدم، وأن آل الشيخ سينشر على حسابه بأنه سينظم مباراة الاعتزال، وأن الاهلي سينشر شكر لآل الشيخ".

وواصل " جلست نحو 3 ساعات لتسجيل الفيديو، بسبب رفض جمال جبر الفيديو محتججا بمبررات عديدة، وفي النهاية طلبت من إرسال صيغة للفيديو".

وأتم " اتصلت بسيد عبدالحفيظ من أجل إرسال خطاب النادي، إلا أنه طلب من الحضور للنادي في اليوم التالي لتسجيل فيديو يليق باسم حسام عاشور وبالأهلي، وحينما ذهبت في اليوم التالي للنادي الأهلي، حاولت الاتصال بمحمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ وجمال جبر إلا أنهم لم يردوا على اتصالاتي".