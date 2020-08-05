فيديو.. ريال مدريد يوجه رسالة للأهلي في ذكرى مباراة القرن

تحدث إيميليو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني وأسطورة الكرة الإسبانية، عن العلاقة الوطيدة بين ناديه والنادي الأهلي في ذكرى مباراة الاحتفال بلقب نادي القرن.
وفاز الأهلي على ريال مدريد الإسباني بهدف نظيف سجله النيجيري صنداي إيبيجي يوم
وقال بوتراجينيو في رسالة مصورة بثتها قناة الأهلي :"أتذكر المباراة التي لعبناها في القاهرة قبل 19 عامًا.. لقد حظينا باستقبال مميز ومعاملة رائعة في إقامتنا".
وأضاف أسطورة ريال مدريد :"لقد كان من دواعي سرورنا أن نلعب أمام النادي الأهلي هذا النادي الراقي، هذه المباراة منحتنا فرصة رائعة لبناء التعاون بين الناديين (الأهلي وريال مدريد)".
وتابع بوتراجينيو :"وبعد 19 عامًا مازلنا نحرص على تقوية هذه العلاقة الرائعة وهذا أمر نفخر به.. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".
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