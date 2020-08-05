أيمن حفني يكشف أسباب قرار المقاولون العرب بقطع إعارته

تحدث أيمن حفني لاعب نادي مصر المقاصة، عن قرار إدارة المقاولون العرب بقطع إعارته وعودته مجدداً للنادي الفيومي.

وكان نادي المقاولون العرب أصدر بيانا رسميا، أكد فيه قطع إعارة أيمن حفني وعودته مرة أخرى لنادي مصر المقاصة بسبب عدم الانضباط في التدريبات.

وقال حفني خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " البداية كانت منذ شهرين عندما اتصل بي مسؤولي النادي من أجل إجراء المسحة الأولى، ولكنني اعتذرت، لأنني كنت خارج القاهرة".

Advertisements

وأضاف " أجريت المسحة الثانية وحضرت التدريبات الخاصة بالفريق وفي المران الرابع

اعتذرت لإداري الفريق لظروف خاصة بي، لكنني فؤجئت بأنه يقول لي بأن عماد النحاس يوجه الشكر لك وقرر قطع إعارتك".

وأردف "حاول التواصل مع مسؤولي النادي من أجل معرفة الأسباب، وعلمت أنني تحولت للتحقيق في المقاولون العرب، بناء على تقرير الجهاز الفني".

وأتم " أخبرت لجنة التحقيق برغبتي في إكمال إعاراتي مع المقاولون العرب".