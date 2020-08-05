وائل جمعة يتضامن مع الشعب اللبناني بعد انفجار بيروت

تضامن نجم كرة القدم والنادي الأهلي السابق وائل جمعة، مع مأساة الشعب اللبناني في الانفجار الضخم الذي نشب في بيروت منذ ساعات، مقدم التعازي لشهداء الحادث، متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

ووجه وائل جمعة، رسالة إلى الشعب اللبناني، من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا :"‏ اللهم أحفظ لبنان وأهلها".

وسادت حالة من الحزن الشديد في كافة أنحاء الوطن العربي، عقب الانفجار

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الذي وقع اليوم في بيروت، وراح على إثرها عدد من الضحايا والمصابين.

وفي ذات الصدد، ساندت مصر الشعب اللبناني، في فاجعة الحادث، بتزين الأهرامات الثلاثة بالعلم اللبناني، تضامنا مع الشعب اللبناني في الكارثة.

يذكر أن وقع انفجار كبير ظهر اليوم الثلاثاء بالعاصمة.