مجدي عبدالغني: صالح جمعة أصبح "سراب" في الأهلي

أكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، أن صالح جمعة لاعب على المستوى الفني جيد للغاية ولكن من الأفضل رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.
وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"،مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة أصبح سراب داخل النادي الأهلي، وعلى المسؤولين تركه يرحل فهو أصبح غير متواجد على الإطلاق في حسابات المدير الفني خلال الفترة الحالية والقادمة".
وأضاف: "على مسؤولي الأهلي أن لا يبحثوا عن سراب، اللاعب خارج حسابات فايلر ولن يشارك في أي مباراة، والدليل المباريات الودية".
وارتبط اسم صالح جمعة بالانتقال لنادي الزمالك بحسب تقارير صحفية.
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