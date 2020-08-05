تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد مباراة الفريق الأول بالنادي مع الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وقال أنور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أونتايم سبورتس: "الاتحاد الأفريقي هو صاحب الحق في تحديد مواعيد المباريات الإفريقية، وليست الأندية".
وأضاف "الأندية تقدم فقط مقترحات بشأن مواعيد المباريات، لكن الاتحاد الإفريقيمن يحدد الموعد النهائي للمباريات".
وعن موعد عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا إلى تدريبات الزمالك، أكد حمادة أنور أن الثنائي سيعود غداً الأربعاء إلى القاهرة عن طريق الإمارات.
يذكر أن الزمالك سيواجد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور: الكاف سيحدد مواعيد المباريات الإفريقية.. وثنائي الزمالك يصل غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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