حمادة أنور: الكاف سيحدد مواعيد المباريات الإفريقية.. وثنائي الزمالك يصل غداً

تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد مباراة الفريق الأول بالنادي مع الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أنور خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

تايم سبورتس: "الاتحاد الأفريقي هو صاحب الحق في تحديد مواعيد المباريات الإفريقية، وليست الأندية".

وأضاف "الأندية تقدم فقط مقترحات بشأن مواعيد المباريات، لكن الاتحاد الإفريقي

من يحدد الموعد النهائي للمباريات".

وعن موعد عودة الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبا إلى تدريبات الزمالك، أكد حمادة أنور أن الثنائي سيعود غداً الأربعاء إلى القاهرة عن طريق الإمارات.

يذكر أن الزمالك سيواجد المصري يوم الخميس المقبل في الدوري الممتاز.