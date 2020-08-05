مجدي عبدالغني يكشف عرضاً أمريكياً لاحتراف شيكابالا وحسام عاشور

كشف مجدي عبدالغني، نجم مصر والأهلي السابق، عن تلقيه عرض أمريكي لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "تلقيت عرضا من أحد الأصدقاء فى أمريكا لخوض شيكابالا تجربة احتراف فى الدوري الأمريكي

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خلال الفترة المقبلة في بوسطن، وتم التواصل بي بصفتي رئيس جمعية اللاعبين المحترفين".

وأضاف: "العرض الأمريكي أيضًا يشمل حسام عاشور، وهم يريدون اللاعبين الخبرة، والعرض مغري للغاية وسأكون حلقة وصل بين الطرفين خلال الفترة القادمة".