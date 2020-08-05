يد سيدات الزمالك يواصل استعداداته للدوري

أدي الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بنادي الزمالك تدريباته بقيادة قاسم إبراهيم المدير الفني اليوم الثلاثاء علي فترة واحدة بملاعب النادي المفتوحة .
وأكد قاسم إبراهيم المدير الفني أن الفريق سيتدرب غدا الأربعاء علي فترتين صباحية ومسائية استعدادا لخوض مباريات ودية بداية من يوم ١٨ أغسطسالحالي .
يأتي هذا استعدادا لاستئناف بطولة الدوري العام حيث يخوض الفريق أول مباراة له عقب عودة النشاط الرياضي أمام المعادي يوم ٢٥ من الشهر الحالي بصالة نادي المعادي .
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