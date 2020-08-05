عاجل | عودة فولهام إلى الدوري الانجليزي الممتاز

سجل فريق فولهام اللندني عودته إلى مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز، مساء اليوم الثلاثاء، بعد فوزه على برينتفورد في المباراة التأهيلية النهائية على ملعب ويمبلي بنتيجة 2/1.

وانتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي، وتمكن فولهام من تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 105 بواسطة “جو بريان” والذي عاد بنفسه لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 117 بعد تمريرة من هداف الفريق هذا الموسم “ميتروفيتش”، وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضائع سجل “دالسجراد” هدف حفظ ماء وجه برينتفورد.

وهبط فولهام من الدوري الانجليزي الممتاز بموسم 2019/2018 عندما احتل المركز الـ 19 بسبب كثرة التغييرات الفنية التي عانى منها، حتى استقر على المدرب الشاب سكوت باركر الذي استمر من بعد الهبوط ليتمكن من قيادة الفريق للعودة إلى أضواء الشهرة بعد سنة واحدة من الغياب.

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وأنهى فولهام منافسات الدوري الانجليزي الدرجة الأولى هذا الموسم 2020/2019 في المركز الرابع المؤهل إلى المباريات التأهيلية الفاصلة، وتمكن خلالها من هزيمة كارديف سيتي بنتيجة 2/3 في الذهاب والإياب، ليترشح إلى النهائي لمواجهة برينتفورد الذي نجح في تجاوز عقبة سوانسي سيتي بنتيجة 2/3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1/صفر لسوانسي و1/3 لبرينتفورد).

وتُلقب المباراة النهائية المؤهلة إلى الدوري الانجليزي الممتاز بالمباراة الأغلى في عالم كرة القدم، حيث يحصل الفائز على مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني مكافأة الصعود، لدعمه على إبرام صفقات جديدة في الموسم التالي.

وكان ليدز يونايتد قد تُوج بلقب الدوري الانجليزي الدرجة الأولى ليترشح إلى البريميرليج لأول مرة بعد غياب دام 16 عامًا، ولحق به وست بروميتش البيون بعد احتلاله للمركز الثاني في جدول الترتيب.