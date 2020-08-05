البدلاء ينقذون الأهلي من مصيدة الحزم في عودة الدوري السعودي

نجا أهلي جدة من السقوط فى مصيدة ضيفه الحزم وتغلب عليه بنتيجة 4-2، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020، ضمن منافسات الجولة الـ23، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والأولى للفريقين بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبفوز الاهلي رفع رصيده الى النقطة 37 فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي، فى المقابل تجمد رصيد الحزم عند النقطة 24 فى المركز الثاني عشر.

وافتتح الاهلي اهداف المباراة مبكراً فى الدقيقة الثالثة عن طريق عبد الرحمن غريب، بتمريرة جميلة من عبد الفتاح عسيري داخل منطقة الجزاء نحو عبد الرحمن غريب الذي أودعها في المرمى بباطن القدم اليمنى على يسار الحارس.

ثم حاول الحزم العودة في المباراة، بالاستحواذ والسيطرة على الكرة في خط وسط الأهلي، لكن السيطرة لا تستمر لأكثر من 30 ثانية والكرة تقطع بسهولة بسبب ضعف التمريرات من قدم لقدم وسوء التمركز والتحرك من دون كرة.

وفى الدقيقة 41 مرر عبد الفتاح عسيري كرة طولية جميلة نحو عبد الرحمن غريب، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس الجزائري للحزم “ماليك عسلة” الذي أبدع في التصدي لتسديدة عبد الرحمن ليحولها ركنية، وينتهي الشوط الأول بتقدم الاهلي بهدف دون رد عن طريق عبد الرحمن غريب.

ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف اللاعب السوري “عمر السومة” الهدف الثاني لاهلي جدة من صناعة المتألق عبد الفتاح عسيري.

وفى الدقيقة 61 قام المدير القني للحزم بعمل تغيير مزدوج بنزول “حمزي وموسى” بدلاً من أسامة الخلف ووسام السويد.

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وفى الدقيقة 66 قلص الحزم النتيجة 1/2 بعد متابعة رائعة من كارلوس ستراندبيرج لكرة حائرة داخل منطقة جزاء الأهلي نتجت عن هفوة فادحة من المدافعين في تشتيت الكرة ومحاولة بناء الهجمة من الخلف للأمام.

وفى الدقيقة 68 استطاع الحزم ان تدراك هدف التعادل 2/2 عن طريق رأسية مذهلة من “جوناثان كافو، جاء الهدف من تمريرة عرضية جميلة عن طريق البديل منصور حمزي من الجهة اليمنى وجدت رأس كافو الذي ارتقى دون أي رقابة وحول الكرة على يسار الحارس.

وفى الدقيقة 75 ألغي الحكم هدف التقدم للحزم بعد مراجعة تقنية الفار، بوجود لمس للكرة باليد من يوسف عمر بعد ارتدادها من جسد الحارس إلى جسده قبل دخولها للشباك.

وفى الدقيقة 80 قام مدرب الأهلي بعمل تغيير ثلاثي بنزول “عبد الله حسون وهيثم عسيري ويوسف الحربي” بدلاً من عبد الفتاح عسيري وعلي الأسمري وسعيد المولد.

وبعد دقائق قليلة استعاد الأهلي زمام الأمور بتسجيل الهدف الثالث بواسطة رأسية للاعب البديل “هيثم عسيري” الذي شارك في الدقيقة 80 بدلاً من عبد الفتاح عسيري.

وفى الدقيقة 88 حسم الأهلي اللقاء لصالحه بالهدف الرابع (2/4) من تصويبة قوية من حوالي 25 ياردة بواسطة اللاعب البديل يوسف الحربي، ذهبت على يمين الحارس الجزائري مليك عسلة الذي لم يتحرك عليها بسبب غابة من السيقان.

وشهدت الدقيقة 92 طرد لنجم اللحظات الأخيرة من اللقاء ، هيثم عسيري بعد تلقىه البطاقة الصفراء الثانية ويطرد في أول لقاء له.

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