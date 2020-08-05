رياضة | مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مجدي عبد الغني يطلق تصريحا مدويا بحق صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي للتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية بعد غياب طويل.

وأكد مجدي عبدالغني، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، أن صالح جمعة لاعب على المستوي الفني جيد للغاية ولكن من الأفضل رحيله عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وقال عبدالغني فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "صالح جمعة أصبح سراب داخل النادي الأهلي، وعلى المسؤولين تركه يرحل فهو أصبح غير متواجد على الإطلاق فى حسابات المدير الفني خلال الفترة الحالية والقادمة".

وأضاف: "على مسؤولي الأهلي أن لا يبحثوا عن سراب، اللاعب خارج حسابات فايلر ولن يشارك فى أى مباراة، والدليل المباريات الودية".