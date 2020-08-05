رياضة | الكشف عن جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن جاهزية ستاد القاهرة لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود بطولة دوري أبطال إفريقيا من جديد بعد فترة توقف دامت لأربع أشهر بسبب فيروس كورونا شهر سبتمبر وأكتوبر المقبلين بمواجهات نصف النهائي التى ستجمع الأهلي مع الوداد والزمالك مع الرجاء.

وأكد علي درويش، مدير هيئة ستاد القاهرة، أن مسؤولو النادي الأهلي لم يتواصلوا مع هيئة الاستاد من أجل خوض مباراة الإياب مع الوداد المغربي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

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وقال درويش فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "لم يحدث أى مخاطبة لأن ستاد القاهرة من الطبيعي أن يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، ونتمني إقامة النهائي بينهما فى مصر".

وأضاف: "ستاد القاهرة جاهز لاستضافة أى مباراة خلال الفترة المقبلة، ونتمني التوفيق لقطبي الكرة المصرية فى بطولة أفريقيا".