رياضة | بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفع تسعيرة "دونجا" على الزمالك بسبب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط مسؤولو نادي الزمالك، لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز، الذي يسعى الأهلي أيضا لضمه.

بيراميدز يرفع تسعيرة نبيل عماد دونجا

كشفت مصادر صحفية داخل نادي بيراميدز، عن تسعيرة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الكروي الأول، الجديدة بعد دخول مسؤولي الأهلي في مفاوضات لضم اللاعب.

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ورفع مسؤولو بيراميدز، مطالبهم للاستغناء عن نبيل عماد دونجا، من 30 مليون جنيه، لـ50 مليون، لاسيما بعد دخول الأهلي في المفاوضات.

وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم فى جميع البطولات، تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى.

ويرى مسؤولو بيراميدز أن دونجا عليه التركيز مع الفريق في قادم المباريات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث بلغ الفريق دور نصف النهائي.