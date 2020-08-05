رياضة | ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ديانج يفجر مفاجأة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي أحمد حسن، لاعب الأهلي والزمالك السابق، عن رغبة المالي أليو ديانج، لاعب وسط القلعة الحمراء، في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد حسن خلال برنامجه الإذاعي اليوم، إن ديانج حال وصول أي عرضا أوروبيا، من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وضاف أحمد حسن:" أن أليو ديانح أخبر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في النادي الأهلي بانتظاره وصول عرض احتراف من أوروبا من أجل موافقة عليه لأنه يريد خوض التجربة.

وانضم أليو ديانج لإسوار النادي الأهلي في الصيف الماضي من مولودية الجزائر مقابل مليون دولار.