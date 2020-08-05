رياضة | رسميا.. فولهام ثالث الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. فولهام ثالث الصاعدين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى فولهام فوزا بنتيجة هدفين مقابل هدف على حساب نظيره فريق برانتفورد بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى نهائي بطولة البلاي أوف والمؤهل رسميا لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

وشهدت المباراة إثارة كبيرة بين الفريقين حيث انتهت فى 90 دقيقة بالتعادل السلبي ليذهب الفريقين الي الأشواط الإضافية ويسجل جون براين لاعب نادى فولهام هدفي فريقه بينما سجل كارجست هدف برينتفورد الوحيد.

وبهذه النتيجة يعد نادى فولهام هو ثالث الأندية التي صعدت رسميا إلى بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد كل من ليدز يونايتد و وست بروميتش البيون.

بينما هبط من بطولة البريميرليج إلى بطولة الشامبيون شيب كل من واتفورد و نوريتش سيتي بالإضافة إلي فريق بورنموث.