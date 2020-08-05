رياضة | يويفا يتخذ قرارًا جديدًا قبل استئناف بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر يويفا يتخذ قرارًا جديدًا قبل استئناف بطولتي دوري الأبطال واليوروباليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، رفع جميع البطاقات الصفراء المتركمة في بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وذلك بعد نهاية منافسات دور الستة عشر.
وبناء عليه، تنص المادة (51.04) من لوائح دوري أبطال أوروبا (موسم 2019-20)، والمادة (49.04) من لوائح الدوري الأوروبي (موسم 2019-20) على أن "جميع البطاقات الصفراء تنتهي بإتمام ثمن النهائي" ولن يتم ترحيلها "إلى الدور ربع النهائي".
وتوقفت بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي منذ مارس (آذار) الماضي إثر تفشي جائحة كورونا، قبل أن يقرر الاتحاد القاري استئنافهما في أغسطس (آب) الجاري، ولكن مع تعديل بإقامة مباريات دور الثمانية ونصف النهائي في البطولتين من مباراة واحدة، إذ ستستقبل العاصمة البرتغالية لشبونة مباريات "التشامبيونز ليغ"، فيما ستكون ألمانيا مسرحاً لمباريات "اليوروبا ليغ".