رياضة | الفيصلي ينتزع فوزا صعبا من التعاون في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الفيصلي ينتزع فوزا صعبا من التعاون في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتزع الفيصلي فوزا صعبا من ضيفه التعاون 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وتقدم الفيصلي بهدف سجله أحمد أشرف الفقي في الدقيقة التاسعة وتعادل التعاون بهدف سجله سيدريك أميسي في الدقيقة 63، ثم سجل لوان جييرمي هدف الفوز للفيصلي في الدقيقة 70.

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ورفع الفيصلي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، وتوقف رصيد التعاون عند 32 نقطة في المركز الثامن.

وهذه هي أول جولة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.