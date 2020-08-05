رياضة | الأهلي يقهر الحزم بالأربعة في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقهر الحزم بالأربعة في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتقدم الأهلي بهدف سجله عبد الرحمن غريب في الدقيقة الثالثة وأضاف عمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 50 ثم قلص الحزم الفارق عن طريق كارلوس ستراندبيرج في الدقيقة 65 قبل أن يسجل جوناثان كافو هدف التعادل للحزم في الدقيقة 68، إلا أن هيثم عسيري سجل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 86 قبل أن يسجل يوسف الحربي الهدف الرابع في الدقيقة 88.
وأنهى الأهلي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هيثم عسيري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة ليقفز للمركز الثالث، وتراجع الوحدة للمركز الرابع برصيد 39 نقطة، كما تراجع الفيصلي للمركز الخامس برصيد 38، فيما توقف رصيد الحزم عند 24 نقطة في المركز الثاني عشر.
وهذه هي أول جولة تقام في الدوري السعودي بعد فترة التوقف التي بدأت منتصف مارس الماضي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أعلنت إقامة المباريات بدون حضور الجمهور كما أصدرت دليل إرشادي شامل.