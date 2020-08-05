رياضة | ميلان يقترب من تجديد عقود ثلاثي الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 5 أغسطس 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب من تجديد عقود ثلاثي الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ميلان نادي الإيطالي أصبح قريبًا للغاية من تجديد تعاقده مع ثلاث لاعبين في الفترة المقبلة.

وأكدت صحيفة كورييري ديللو سبورت الإيطالية أن ميلان يقترب من تجديد تعاقده مع التركي هاكان شالهانوجلو، حيث طلب النجم التركي زيادة في راتبه من أجل التجديد وأن الأمور تسير في الطريق الصحيح.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بات على أعتاب خطوة واحدة من تجديد عقده مع ميلان لمدة موسم مع وجود بند التجديد لموسم آخر وسيبلغ راتب النجم السويدي 5 ملايين يورو سنويًا بالإضافة إلى المكافآت.

وعلى نفس الجانب، أفادت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن كل شيء أصبح مفتوح فيما يخص مستقبل جياكومو بونافينتورا نجم خط وسط ميلان، حيث أن بونافينتورا مستعد لتخفيض راتبه من أجل الاستمرار في ميلان، حيث يتقاضى 2 مليون يورو حاليًا وأن ميلان مستعد لتجديد عقده لمدة موسم أو موسمين.