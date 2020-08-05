الامارات | الفجيرة يقيم معسكراً مغلقاً في نادي الضباط بأبوظبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة يقيم معسكراً مغلقاً في نادي الضباط بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشن الفجيرة أول من أمس المرحلة الثانية من استعداداته لدوري الخليج العربي بمعسكر مغلق في نادي الضباط في أبوظبي تحت إشراف المدرب الصربي غوران توفتيدزتش ويستمر 12 يوماً.
وأكد رئيس شركة كرة القدم لنادي الفجيرة ناصر محمد اليماحي، أن ملف التعاقد مع اللاعبين الأجانب سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تدرس السير الذاتية لعدد من اللاعبين الأجانب من أجل التعاقد مع القادرين على تقديم الاضافة الفنية للفريق».
وأثنى اليماحي على الروح الرياضية العالية التي تسود معسكر الفريق داعياً اللاعبين الى الاستفادة من المعسكر بأفضل ما يمكن للوصول للجاهزية العالية.
وكان الفجيرة قد أنهى عقود محترفيه البرازيليين جيفرسون وغابريل وجوناثان، بينما يواصل الغاني أسانتي تدريباته مع الفريق.
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