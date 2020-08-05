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الامارات | رمسة ملاعب

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دبي-الامارات اليوم. 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرصة

بعد أن فقد فرصة الانضمام إلى تشكيلة مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الحالية، باتت الشخصية المعروفة في مجلس الإدارة سابقاً تبحث عن أي فرصة للعودة إلى الساحة الرياضية من جديد.

تفاصيل

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رغم منصبه البارز في النادي إلا أنه لم يمتلك الإجابة على سؤال عام حول معلومات بسيطة عن الفريق تتعلق بمعسكره وأوقات تدريباته.

خصوصية

رفض إداري أحد أندية المحترفين الطامحة لمركز متقدم في ترتيب الموسم المقبل الكشف عن مكان إقامة المعسكر الإعدادي الداخلي للحفاظ على نوعية وأساليب التدريبات بداعي الخصوصية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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