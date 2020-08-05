شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبلغ «كاف» بمواجهة الرجاء علي ستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضي، مسؤولي الاتحاد الافريقي لكرة القدم «كاف»، بخوض مباراة الإياب في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي، علي ارض ملعب ستاد القاهرة.
ويلتقي الزمالك، مع الرجاء المغربي، ذهاباً واياباً، حيث تقام المباراة الاولي، في الدار البيضاء، أواخر شهر سبتمبر، وتقام مباراة العودة في القاهرة، منتصف أكتوبر.
واستقر كارتيرون، المدير الفني للزمالك، علي ان يكون السفر الي المغرب يوم 22 سبتمبر لخوض المباراة الاولي في الدار البيضاء، احد يومي 25 و 26 سبتمبر المقبل.
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