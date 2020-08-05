شكرا لقرائتكم محمد عفيفي: طبيعي المعلق يكون له انتماء واللي بيقوله انه محايد مش بتاع كورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤمن محمد عفيفي المعلق الرياضي بأن أجواء ومستوى المباراة تصنع المعلق والعكس. قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: أي معلق لابد أن يكون له انتماء ومن يقول أنا محايد يبقى مش بتاع كورة". Advertisements أردف: "طبيعي يظهر عليه الانتماء أثناء التعليق ولكن أثناء تواجده بكابينة التعليق يركز على عمله ولو هرب منه تبقى مشكلة المعلق". شدد: "الجمهور عنده وعي والمعلق مش هيضحك عليه".

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