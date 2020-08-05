شكرا لقرائتكم خالد مهدي: اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة الاهلى بسبب مشاركته في دوري ابطال افريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد مهدي، مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، اتحاد الكرة رفض تأجيل مباراة الاهلى بسبب مشاركته في دوري ابطال افريقيا مضيفا طلبنا تأجيل مباراتنا امام الأهلى وقوبل الطلب بالرفض بسبب انشغال الاهلى بالبطولة الافريقية ، وهناك ارتياح داخل الجهاز الفني للفريق بعد قرار تأجيل مواجهة نادي مصر، المقرر لها يوم السبت المقبل.

وأضاف مهدي فى تصريحات عبر برنامج ملعب on time ، على قناة on time sport : "العينة ظهرت اليوم 13 حالة سلبية من إجمالي 18، وأوجه الشكر لمسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل مواجهة نادي مصر، ونسعي لخوض أى مباراة ودية خلال الفترة المقبلة ولم يتبقي سوي حالة واحدة فقط

".

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وواصل : "المباريات أساس لياقة اللاعبين ونسعي بقوة لخوض ولو مباراة ودية واحدة، وطلبنا تأجيل مباراتين فى الدوري لعدم خوضنا مباريات ودية".

وتابع كابتن مختار مختار تواجد في النادى اليوم ولكنه لم يقود المران ، وسنبدأ التدريبات من غدا وسيكون متواجدا دائما ونسعي لاقامة مباراة ودية الجمعة المقبلة