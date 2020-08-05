شكرا لقرائتكم تفاصيل مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الاعلامى أحمد شوبير ، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي ، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد شوبير في برنامجه ملعب on time، على قناة on time sport1 ، أن هناك 3 حلول لا رابع لهم في مفاضاوت رمضان صبحي والحل اأول هو البيع النهائي الى الأهلي دون تمديد أو تجديد الاعارة ، أو تحقيق رغبته في الوصول إلى عرض جديد أوروبي والاتفاق بعد وصوله عدة عروض ، والحل الأخير هو نجاح فريق بيراميدز في الفوز بالصفقة بعدما قام برفع سعره.

وتابع شوبير قائلا إن الجهاز الفني الجديد لفريق هيدرسفيلد الإنجليزي اختار اللاعبين وليس من بينهم رمضان صبحي وهو خارج الحسابات ومعروض للبيع وحدد النادى سعره من 7.5 الى 5 مليون يورو ، فيما أصر الاهلى على دفع 2.5 مليون يورو ، غير أن النادى الإنجليزي يأمل في الحصول على 3.5 مليون يورو على الأقل .

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وواصل شوبير قائلا : رغبة رمضان ببقائه في الأهلي ولن يشارك امام انبي، واتحاد الكرة يؤكد عدم وصول أى خطابات من النادي الإنجليزي وبإمكان الأهلي مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة القدم ، مؤكدا أن الأمر برمته سيتم حسمه منتصف الأسبوع القادم .

واستكمل قائلا : رمضان صبحي يسعي لعرض احترافي أوروبي وهناك عروض من دول مثل اليونان وتركيا والأندية الصغيرة في المانيا وإيطاليا الا ان اغلب الأندية في الدوريات الاوربية غير الكبيرة لا يدفعون أموالا كثيرة، ولكنه يرغب في العودة مجددا للاحتراف على طريقة محمد صلاح وتريزيجيه ومن الصعب النجاح من المرة الأولى في الدوري الإنجليزي .

وأكد شوبير أن فريق بيراميدز رفع سعر رمضان صبحي في فريقه الإنجليزي الى 4 مليون يورو ويزاحم الاهلى للفوز بالصفقة.