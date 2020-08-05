شكرا لقرائتكم عصام عبده: المعلق الذي يظهر انتمائه يكتب شهادة النهاية لنفسه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يرى عصام عبده المعلق الرياضي أن اللغة هي السلاح الفتاك للمعلق الرياضي المصري.
قال خلال تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "ممكن بالتعليق تحول لاعب من لاعب عادي إلى لاعب دولي، مضيفا: "النادي الوحيد اللي بشجعه في العالم هو عصام عبده".
تابع: "المعلق الذي يظهر انتمائه يكتب شهادة النهاية لنفسه بل ويضر الفريق المنتمي اليه ولا يفيده، والمعلق لازم يكون نزيه نزاهة غير طبيعية وانتمائه الوحيد لمنتخب بلده.
أضاف: "المعلق لازم يكون ليه رصيد من الناس عشان لما يتكلم كلمته هتتحسب عليه".
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