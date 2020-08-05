شكرا لقرائتكم محمد مرجان: الجمهور حافز دائم في مواجهات الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي أن ناديه حدد يوم 3 أكتوبر موعدا لمباراة إياب الدور نصف النهائي ضد الوداد المغربي، مشيرا إلى أن ناديه ينتظر الرد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن الموافقة على خوض المباراة في الموعد المحدد

أضاف خلال تصريحات لبرنامج ملعب on time، على قناة on time sport1 ،: "نتمنى حضور جماهيري لمباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام الوداد خاصة مع تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة".

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وواصل المدير التنفيذي للاهلى نحاول إقامة المباراة على استاد القاهرة وفي انتظار الموافقة على المعلب والحضور الجماهيري .

وشدد على أن سمير عدلي المدير الإداري يقوم بدوره بِأن ترتيب سفر الأهلي إلى المغرب لخوض مباراة الذهاب ضد الوداد ويجري الترتيبات اللازمة مع سفارة مصر في المغرب.