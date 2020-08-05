شكرا لقرائتكم حسين الحبشي: النصر يعتمد على الأجانب.. والهلال يتفوق بالمحليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد مدافع الهلال السابق حسين الحبشي بعمل إدارة ناديه خلال فترة التوقف الماضية، مشيراً إلى أن العمل الاحترافي التي قامت به يجعل الفريق أكثر استقراراً.

وقال لـ"العربية.نت": إدارة الهلال عملت عملاً مميزاً خلال فترة التوقف مثل تجديد عقد المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز وشراء عقد المهاجم صالح الشهري وتجديد عقد البرازيلي إدواردو والذي سيجعل الفريق أكثر استقراراً فيما تبقى من المواجهات.

وحول مواجهة فريقه أمام النصر، ذكر: الفريقين سيدخلان اللقاء باستقرار فني ولكن الهلال بتفوق على غريمه التقليدي بسلاح اللاعبين المحليين والذي يعتمد عليهم الفريق أكثر من اللاعبين الأجانب بعكس النصر الذي يعتمد على لاعبيه الأجانب بشكل كبير.

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وأضاف: الهلال سيدخل اللقاء وهو مستقر بعكس النصر الذي عانى من تنقلات وسفر لاعبيه الأجانب خلال هذه الجائحه والذي ظهرت في موضوع عقد مدافعه البرازيلي مايكون وقد تؤثر على الفريق.

وأكد الحبشي بأن الروماني رزافان لوتشيسكو مدرب الفريق سيكون عليه الحمل الأكبر: الهلال يملك مدرب جيّد وأتمنى أن يكون قد درس طريقة النصر جيداً خاصة وأنه سبق وان التقى أمامهم هذا الموسم وأتمنى أن ينجح في ايقاف مصادر القوة لديهم والتي أهمها ايقاف لاعبي الطرف والذين يتميزون بلعب الكرات العرضية الخطيرة بالاضافة الى اعتمادهم على البنية الجسمانية الموجودة في نور الدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله وجوليانو، وأتمنى أن لا يكون هناك أخطاء من مدافعي الهلال كماحدث في مباراة الذهاب.

وتمنى مدافع الهلال السابق أن يركز اللاعبين على بقية المباريات في حال نجحوا في تحقيق الفوز على النصر وقال: أتمنى أن يحقق اللقب ويجب أن يعلم اللاعبين أنه حتى في حال فوزهم على النصر فهذا لا يعني أن الأمور قد حسمت حتى ولو أصبح الفارق 9 نقاط، فأمامهم جولات متبقية يجب التركيز عليها حتى يتم حسم اللقب رسمياً كون كرة القدم كل شئ وارد فيها.