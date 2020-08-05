اعتزال «قديس» كرة القدم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الحارس الإسباني المخضرم ايكر كاسياس اعتزاله كرة القدم عن 39 عاماً، بعد مسيرة زاخرة بالألقاب، دامت أكثر من 20 عاماً في الملاعب، أبرزها مع ريال مدريد والمنتخب الوطني الذي توج معه بطلاً للعالم عام 2010.

وكتب كاسياس عبر بيان على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «اليوم هو في الوقت ذاته أحد أهم وأصعب الأيام في حياتي الرياضية، حان الوقت للقول إلى اللقاء».

وكان إعلان كاسياس عن اعتزاله متوقعاً في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد أن ابتعد عن المنافسات مع بورتو البرتغالي الذي انتقل إليه عام 2015، منذ تعرضه لأزمة قلبية في عام 2019.

وخاض كاسياس مسيرة زاخرة مع ريال مدريد (1999-2015) الذي نشأ في صفوفه؛ إذ يصفه الموقع الإلكتروني للنادي ب«أفضل حارس مرمى في تاريخنا» بعدما خاض 725 مباراة (الثاني تاريخياً خلف حامل الرقم القياسي راوول مع 741 مباراة)، شهدت تتويجه ب19 لقباً، أبرزها ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وخمسة في الدوري الإسباني إلى جانب اثنين في كأس إسبانيا.

وانتقل الحارس الملقب بال«قديس» في عام 2015 إلى بورتو البرتغالي، الذي أحرز معه لقب الدوري لمرتين والكأس مرة واحدة.

كما حمل شارة قيادة المنتخب الإسباني الذي خاض معه 167 مباراة دولية، وكان ضمن تشكيلة ذهبية أحرزت ثلاثة ألقاب كبيرة متتالية هي كأس العالم 2010، وكأس أوروبا 2008 و2012.

وحافظ كاسياس على وجوده في التشكيلة المثالية للاتحاد الدولي (أفضل 11 لاعباً بحسب فيفبرو) خمس سنوات متتالية بين 2008 و2012.

وأفادت تقارير أن كاسياس سيعود إلى ريال مدريد ليشغل منصباً استشارياً لرئيسه فلورنتينو بيريز.