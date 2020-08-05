عبدالله بن سالم يعيد تشكيل مجالس إدارات 5 أندية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، عدة قرارات بإعادة تشكيل مجالس إدارات 5 من الأندية التابعة للإمارة الباسمة، هي نادي الثقة للمعاقين، ونادي خورفكان للمعاقين، ونادي اتحاد كلباء لكرة القدم، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بجانب إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات.

وتم إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين برئاسة الدكتور طارق سلطان بن خادم، وعضوية: بدرية السويدي، وحميد الشامسي، وحيدر طالب اربيع، وعبد الغفور صالح، وعبد الله الشيخ نصّار، وعبد الله الزعابي، وكلثم المطروشي، ومريم الشحي.

كما أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين برئاسة الدكتور عبد الرزاق أحمد رشيد بني رشيد، وعضوية كل من: أحمد حسن القاضي الحمادي، خليل محمد جمعة المنصوري، عائشة أحمد عبد الله الحمودي، عبد الله علي سعيد النقبي، علي أحمد محمد النقبي، علي عبيد سالم المراشدة، لؤي سعيد علي علاي، منى سعيد عبيد اليحيائي.

وأصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم برئاسة علي حسين علي حسين اللوغاني، وعضوية كل من: أحمد صالح حسن المختن، وعبد العزيز مبارك عبد الرحيم اللوغاني، وعيسى موسى محمد بن هويدن، ومحمد عبد الله محمد سعيد الزعابي، وفيصل عبد الله محمد البيرق اللوغاني، ومايد محمد جمعة حميد المراشدة، ومحمد مطر عبد الله الزعابي.

كذلك أصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية برئاسة خالد جاسم سيف المدفع، وعضوية كل من: أحمد عبيد يوسف القصير، وحسن محمد علي الزعابي، وحميد خلفان سعيد الكندي، وحميد علي حميد المهيري، وحياة مال الله مطر آل علي، وعبد الله سعيد عبد الله السلامي، وفهد أحمد عبد الله الخميري، ومحمد أحمد عماد الكمالي.

وأصدر سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي قراراً إدارياً رقم 11 لسنة 2020 بتعديل القرار الإداري رقم 16 لسنة 2018 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، ونص القرار الإداري على أن تُستبدل عضو مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أسماء مكرم صالح ناصر، وتحل محلها إيمان محمد مبارك ال علي، ويُكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه.

ووفقاً للقرار الإداري يُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر.

وحدد القرار الإداري مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.