«الأبيض» يغادر إلى معسكر صربيا اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدى منتخب الإمارات الوطني الأول لكرة القدم أمس آخر حصصه التدريبية في استاد هزاع بن زايد ضمن تجمعه الثاني في عهد المدرب الكولوبي تيتو الذي أقامه في مدينة العين استعداداً للسفر إلى صربيا مساء اليوم الأربعاء لإقامة المعسكر الخارجي تأهباً للمباريات المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.ويستضيف منتخبنا الوطني نظيره منتخب ماليزيا يوم 8 أكتوبر/ تشرين الأول على أن يغادر بعدها إلى جاكرتا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم 13 أكتوبر، فيما يلتقي تايلند يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني وفيتنام يوم 17 من ذات الشهر في أرض الدولة .

ويغادر «الأبيض» عبر طائرة خاصة وتضم بعثته 28 لاعباً هم: خالد عيسى، علي خصيف، محمد الشامسي، خالد السناني، محمد برغش، عبدالعزيز هيكل، سالم راشد، يوسف جابر، خليفة الحمادي، فارس جمعة، محمد أحمد، وليد عباس، إسماعيل أحمد، ماجد حسن، طارق أحمد، خميس إسماعيل، عبدالله رمضان، أحمد برمان، فابيو دي ليما، بندر الأحبابي، علي صالح، خالد باوزير، خليل إبراهيم، عمر عبدالرحمن، خلفان مبارك، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي، أحمد خليل.

يذكر أن اللاعبين وأفراد البعثة خضعوا أمس لكافة الفحوص الطبية اللازمة الخاصة بالسفر وفقاً للبروتوكول المعتمد من الجهات المختصة بالدولة، حيث أجرى أعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبون فحوص الكشف عن كورونا للتأكد من سلامتهم.