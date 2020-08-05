شكرا لقرائتكم خبر عن «يوروبا ليج» يُستأنف اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تُستأنف اليوم الاربعاء منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج»، حيث يلعب إنتر مع خيتافي اليوم، وروما مع إشبيلية غداً الخميس.

ويخوض مانشستر يونايتد اليوم أيضاً مواجهة سهلة على ملعب «أولد ترافورد» أمام مضيفه لاسك النموسي بعد أن اكتسحه بخماسية نظيفة ذهاباً في عقر داره.ويلعب ولفرهامبتون مع أولمبياكوس في اليونان،بعد أن أنهى الموسم سابعاً خلف توتنهام في الدوري الإنجليزي.

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