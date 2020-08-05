شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة للنظام الأساسي لليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: الخليج
أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن إقامة أولى جلسات ورش العمل، ومراجعة الصيغة القانونية النهائية للنظام الأساسي للاتحاد في الساعة ال11 من صباح اليوم الأربعاء، وتعقد الجلسة في مقر الاتحاد في دبي.
ومن جانبه، قال الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي: ورشة العمل لاتحاد اليد تعد خطوة إيجابية ومهمة، وقد تشكل نقلة نوعية في عمل الاتحادات، وتوجه بالشكر إلى محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد على هذه الخطوة.
وتوقع ماجد سلطان مشاركة عدد من القانونين، وأصحاب الخبرة مع الاتحاد؛ لأجل وضع نظام أساسي مبني على أسس متينة تخص مستقبل اللعبة.
كانت هذه تفاصيل خبر ورشة للنظام الأساسي لليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.