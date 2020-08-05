ورشة للنظام الأساسي لليد

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أعلن اتحاد الإمارات لكرة اليد عن إقامة أولى جلسات ورش العمل، ومراجعة الصيغة القانونية النهائية للنظام الأساسي للاتحاد في الساعة ال11 من صباح اليوم الأربعاء، وتعقد الجلسة في مقر الاتحاد في دبي.

ومن جانبه، قال الدكتور ماجد سلطان المدير التنفيذي للألعاب الجماعية في نادي شباب الأهلي: ورشة العمل لاتحاد اليد تعد خطوة إيجابية ومهمة، وقد تشكل نقلة نوعية في عمل الاتحادات، وتوجه بالشكر إلى محمد عبد الكريم جلفار رئيس اتحاد اليد على هذه الخطوة.

وتوقع ماجد سلطان مشاركة عدد من القانونين، وأصحاب الخبرة مع الاتحاد؛ لأجل وضع نظام أساسي مبني على أسس متينة تخص مستقبل اللعبة.