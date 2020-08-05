ديبالا أفضل لاعب في "الكالتشيو".. ورونالدو الخاسر الأكبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج الأرجنتيني باولو ديبالا بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لموسم 2019-2020 بعد مساهمته في قيادة يوفنتوس إلى لقبه التاسع توالياً، متفوقاً على زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو وهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وسجل ديبالا 11 هدفاً في "الكالتشيو" هذا الموسم اضاف إليها سبع تمريرات حاسمة ساهمت في قيادة كتيبة المدرب ماوريتسيو ساري إلى اللقب رغم الاداء المتواضع.

وفاز إيموبيلي بجائزة أفضل مهاجم بعد أن عادل الرقم القياسي من الأهداف في موسم واحد بتسجيله 36 هدفاً، وهو نفس عدد الأهداف التي سجلها المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيجواين في صفوف نابولي موسم 2015-2016 قبل الانتقال إلى يوفنتوس.

وحصل حارس يوفنتوس البولندي فويتشيك تشيشني على جائزة أفضل حارس مرمى،والهولندي ستيفان دي فري على جائزة أفضل مدافع بعدما ساهم في قيادة إنتر إلى الوصافة.

واختير الأرجنتيني بابو غوميز لاعب أتالانتا أفضل خط وسط والسويدي ديان كولوسيفسكي (20 عاماً) المعار من يوفنتوس إلى بارما أفضل لاعب لما دون 23 عاماً.

وقال لويجي دي سييرفو المدير التنفيذي للدوري في بيان صادر على الموقع الرسمي للدوري "يعتمد تقييم الأداء على الإحصائيات الرسمية لدوري سيري أ، والتي تمثل المعيار الموضوعي للتقييم العلمي لأفضل لاعبي كرة القدم في هذا الموسم، والذي أكملناه بعزم كبير وتغلبنا على الكثير من المصاعب".

أما رونالدو المتوج بجائزة أفضل لاعب في الموسم الفائت، فقد خرج خالي الوفاض في الجوائز الفردية رغم تسجيله 31 هدفاً ومساهمته في 4 تمريرات حاسمة في الكالتشيو هذا الموسم.