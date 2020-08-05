صيغة توافقية لتشكيل مجالس إدارات دورة 2020- 2024

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

علم «الخليج الرياضي» أن اللجنة الأولمبية الوطنية، والهيئة العامة للرياضة، توصلتا إلى اتفاق بشأن تشكيل مجالس إدارة الاتحادات للدورة الإدارية القادمة 2020-2024، ويقضي بأن تتولى «الأولمبية» الإشراف على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات التي ستشكل بالاقتراع، بينما تتولى «الهيئة» تشكيل الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية التي ستتم بالتعيين، وتعني هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها بعد المشاروات بين دفتي الرياضة الإماراتية بشأن توزيع المهام، الإبقاء على التعيين، علماً أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر قراراً في اجتماعه السابع الذي عقد في سبتمبر/أيلول من العام المنصرم، بأن جميع مجالس الاتحادات ستشكل بالانتخاب.

ويذكر أن «الخليج الرياضي» كان أشار في التاسع والعشرين من مايو/أيار الماضي إلى وجود اتجاه للإبقاء على التعيين؛ نظراً لصعوبة تشكيل جميع الاتحادات عن طريق الانتخابات على خلفية وجود قرابة الـ30 اتحاداً وجمعية ولجنة، ليس لها جمعيات عمومية، ما يتعذر معه تشكيلها عن طريق الانتخابات.

وفي سياق متصل، سيبت المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية في اجتماعه الذي سيعقد في الرابعة عصر الأربعاء بمقر اللجنة في دبي، في النظام الذي سيحكم عملية الانتخابات برمتها، ويحدد الآليات والبرمجة التي ستتبع، بعد النظر في التصورات المطروحة؛ للأخذ بأنسبها بما يحقق جدوى العملية الديموقراطية لفائدة رياضة الإمارات، مع عدم الإخلال بالنظم والمواثيق الدولية المتبعة في هذا الشأن، والتي تستند على أن الأنظمة الأساسية للاتحادات هي الأساس فيما يخص الانتخابات مع إعطاء الجمعيات العمومية للاتحادات صلاحياتها كاملة في عملية الاختيار عبر صناديق الاقتراع.

وربما يمنح «التنفيذي» مهلة للاتحادات التي لم تنتهِ بعد من إعداد أنظمتها الأساسية؛ لتمكينها من إنجازها.