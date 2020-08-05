مراحل الشارقة تبدأ الاعداد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:عصام هجو



اعلن نادي الشارقة الرياضي عن انطلاق الاعداد لفرق المراحل السنية باشراف المدرب جمعة ربيع المدير الفني لقطاع المراحل، وهي فرق 16 سنة و18 سنة و19 سنة .

ويقود تدريبات فريق الرديف الذي بدأ الاعداد منذ 3 أسابيع المدرب عبدالرحمن الحداد ،اما أكاديمية أياكس فستشرف على الفرق الواقعة تحت 15 سنة ومدرسة الكرة.

وعقدت أكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم ورشة التدريب الأولى لمدربي فرق 15و14 و 13 و12 عاماً بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الشارقة في سمنان، حيث أشرف على الورشة الطاقم التدريب المكلف من نادي أياكس أمستردام الهولندي شريك أكاديمية نادي الشارقة لكرة القدم،بحضور أعضاء شركة كرة القدم حسن أحمد الحمادي مشرف أكاديمية كرة القدم وجاسم الدوخي مشرف مدرسة الكرة الأكاديمية الخاصة ودكتور جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة بجانب مدربي الفرق والمحاضرين سوني سيلوي، وماركو فان غالن، وكريم بريدجي ومنسقة الطاقم لاورا فان ليووين

واستعرض طاقم مدربي أياكس امستردام في الورشة رؤيتهم التدريبية والخطة المتبعة في النادي الهولندي وكيفية وضعها بالتوافق مع الظروف المحلية في نادي الشارقة وطريقة تطبيق الامثلة والنماذج التدريبية التي تأسست عليها أكاديمتهم العريقة إلى اللاعبين الصغار في الشارقة والطريقة المثلى للتعاون بين الطاقم الهولندي ومدربي فرق المراحل السنية لتحقيق أكبر فائدة من الشراكة بين الأكاديميتين.

وقال د. جمال صالح المدير الرياضي لنادي الشارقة :"ستتواصل الورش النظرية من طاقم اكاديمية أياكس امستردام حيث سيتم تخصيص حصص لمدربي فرق التأسيس من سن 6 سنوات إلى 12 سنة بنفس الطريقة حتى يعمل الجميع بتناغم ونحصل على الفائدة المرجوة".

ومن جانبه عبر المدرب نواف مبارك مدرب فريق تحت 13 سنة عن سعادته بالفرصة التي اتيحت له بالعمل تحت إشراف مدربي أكاديمية نادي أياكس امستردام.