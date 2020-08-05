شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة أبوظبي للجوجيتسو تعتمد مواعيد جولات جراند سلام العالمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو البرنامج الزمني لسلسلة جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو للموسم الجديد 2020-2021، وسيتضمن 5 جولات رئيسية هي بالترتيب جولة ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية في 26 و27 سبتمبر 2020 في صالة مركز مؤتمرات مطار ميامي، وجولة موسكو في 24 و25 أكتوبر 2020 في صالة مدينة كروكوس، وجولة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر في صالة كاريوكا أرينا بمدينة ريو دي جانيرو، ثم جولة لندن في يومي 6 و 7 فبراير 2021 في كوبر بوكس أرينا بمجمع الملكة اليزابيث الأولمبي، على أن يكون الختام في جولة أبوظبي في صالة جوجيتسو أرينا خلال أيام 1 و 2 و 3 إبريل 2021.

وأكد طارق البحري مدير جولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو أن باب التسجيل تم فتحه أمام اللاعبين للالتحاق بالنسخ كافة، وأن الأسبوع الأخير شهد إقبالاً كبيراً للمشاركة في جولة ميامي، مشيراً إلى أن العديد من الأبطال المصنفين أكدوا حضورهم في تلك الجولة وعلى رأسهم كاليل سانتوس، وفرانسيسكو جوناس أندرادي، ودييجو رامالهو، وتشارلز نيجرومونتي، إضافة إلى البطلات جابي باسينها، ويارا ناسيمنتو، وثمارا سيلفا، وإليزابيث كلاي، وإليانا كاراوني، وجيسا خان، في الفئات التي استهدفناها للمشاركة وهي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

وقال البحري: «تم استبعاد فئة الحزام الأزرق في الموسم الجديد استمراراً لرفع الكفاءة الفنية للبطولة، والتحرك تدريجياً للفئات الأكثر خبرة ومهارة، حيث كانت البداية في الموسم الماضي مع استبعاد فئة الحزام الأبيض (المبتدئين)، وفي نسخة العام الحالي (السادسة في تاريخ البطولة) استبعدنا فئة الحزام الأزرق، وبناء عليه فنحن نتوقع المزيد من تصاعد المستوى الفني في النزالات المختلفة، لأننا حافظنا على نفس قيمة الجوائز المالية التي كانت تمنح للفائزين بالمراكز الأولى وهي 125 ألف دولار أمريكي لكل جولة من الجولات مع فوارق طفيفة في جولتي ريو دي جانيرو وأبوظبي، ونحن نسعى دائماً الى تقديم الجديد في تطوير البطولة مع كل نسخة جديدة، وذلك على ضوء تعليمات عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الدولي للجوجيتسو».

وفي ما يتعلق بباقي البطولات التي تشرف عليها رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام أكد البحري أن برنامج الرابطة يتضمن 78 بطولة محلية وإقليمية ودولية، وأن البداية سوف تكون في يوم 23 أغسطس الجاري ببطولة روسيا، ومنها إلى بطولة كوبايا البرازيلية في 30 أغسطس، ثم بطولة أوديسا بمدينة زيوريخ في 12 سبتمبر، وبطولة برازيليا في اليوم التالي 13 سبتمبر، ثم بطولة المجر في 3 أكتوبر، وأوكرانيا 10 أكتوبر، وألمانيا في تاريخ 17 من نفس الشهر، وفي يوم 18 أكتوبر سنكون على الموعد مع بطولة كوريا الجنوبية.