شكرا لقرائتكم خبر عن محمد خميس: أتطلع لأن أكون «الرقم الصعب» في أولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد محمد خميس الرباع الإماراتي والبطل الأولمبي صاحب الإنجازات العديدة في أولمبياد أثينا وبكين وريو دي جانيرو أن الإخلاص في العطاء والتضحيات المتواصلة بالوقت والجهد والراحة مع الإصرار والعزيمة والتمسك بالأمل أهم أسباب الاستمرارية في العطاء والتميز بالمجال الرياضي، وأن هناك الكثير من الدروس التي تعلم منها على مدار مسيرته الناجحة كلاعب دولي يمثل الإمارات على مدار 22 عاماً.

وقال خميس في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات إن من أهم تلك الدروس الالتزام ببرامج التدريب والتغذية يومياً مهما كانت الظروف، والحرص على المشاركة بشكل مستمر في البطولات الدولية الكبرى للاحتكاك مع أبطال العالم، مشيراً إلى أنه ورغم ما حصده من ميداليات في أولمبياد سيدني وأثينا وبكين وريو دي جانيرو ما زال يتمسك بالأمل في إضافة إنجازات كبرى إلى رصيده في دورة طوكيو الأولمبية العام المقبل.

وأضاف بطل رفع الأثقال لأصحاب الهمم المولود عام 1969: «أنا سعيد بالعودة التدريجية للتدريبات داخل الصالة بنادي دبي لأصحاب الهمم، بعد فترة طويلة من توقف النشاط كنت أمارس فيها تدريباتي عن بعد بالمنزل وقد استعدت حتى الآن نسبة 70 % من جاهزيتي البدنية والفنية، وسوف أعمل في المرحلة المقبلة من أجل الوصول إلى نسبة 100 % حتى أكون مستعداً للمشاركة في البطولات، وأبرزها بطولة كأس العالم في شهر مارس من عام 2021، ومن بعدها بطولة فزاع الدولية، ووفقاً لبرنامج التدريب المعتمد فإن شهر أغسطس سوف يتم خلاله التركيز على الجانب البدني لضبط الوزن، ورفع كفاءة العضلات تحت إشراف المدرب المغربي تيتو قاسم».

وعن فترة توقف النشاط الأخيرة والتحديات التي واجهته فيها قال خميس: «بالفعل كانت فترة صعبة، لأنها أطول الفترات في مسيرتي الرياضية التي ابتعدت فيها عن التدريبات داخل الصالات، والمشاركة في البطولات، وقد واجهت بعض الصعوبات في بداية التدريبات المنزلية لكني ومع مرور الوقت اعتدت عليها وكنت أؤديها عن بعد تحت اشراف الجهاز الفني وقد تعلمت منها أن العمل لا بد أن يستمر في كل الظروف، إذا كنت حريصاً على الحفاظ على إنجازاتي وألقابي، وأبرزها ذهبية أثينا عام 2004 حينما رفعت 217 كجم والتي كانت أسعد لحظة في حياتي، وبعدها فضية بكين، ثم تعرضت لإصابة منعتني عن المشاركة في أولمبياد لندن 2012، لكني عوضتها في ريو دي جانيرو وحصلت على الميدالية الذهبية بـ 226 كجم».

وعن طموحاته في أولمبياد طوكيو 2021 قال خميس: «أولاً أنا راض عن مسيرة إنجازاتي على مدار 22 سنة الماضية، وحينما أشارك في أي بطولة أبحث عن منصة التتويج، وسأحرص في طوكيو على أن أكون «الرقم الصعب» في المنافسات وأن أحافظ على لقبي في ريو دي جانيرو مع العلم بأن هناك الكثير من المتغيرات التي فرضت نفسها على المشهد التنافسي العالمي بصعود أبطال جدد من الأجيال الجديدة، ربما لا أعرفهم بشكل جيد حتى الآن لكنهم يعرفونني جيداً ويتابعون أرقامي، وسوف أعكف في المرحلة المقبلة على جمع المعلومات عنهم مع الجهاز الفني حتى أكون جاهزاً لتقديم الجديد».

وعن رسالته للأبطال الجدد كي يحافظوا على مسيرتهم مع الإنجازات لأطول فترة ممكنة أكد خميس أنه من السهل أن تحقق إنجازاً مرة أو مرتين لكن الصعب أن تحافظ على وتيرة الإنجازات أكثر من ذلك لأن ذلك يتطلب جهداً مضاعفاً وتضحيات بلا حدود، وتحملاً وصبراً وتدريبات يومية بلا انقطاع، مع النوم مبكراً في وقت ثابت والاستيقاظ في وقت ثابت أيضاً، وعدم التفكير في الترفيه أو الاستمتاع بالوقت أو الراحة أو السفر مثل الآخرين، مع الالتزام ببرامج الغذاء المنضبطة التي تحافظ على الوزن.

وفي ما يخص مسيرته الدولية متى بدأت ونقطة التحول الرئيسية فيها قال خميس: بدأت رحلتي مع تمثيل المنتخب عام 1998، من خلال المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال في دبي وكانت تلك هي الأولى التي تقام في الإمارات، وحققت فيها المركز العاشر لأنني كنت ما زلت في بداياتي، وكنت أفتقد إلى خبرة المشاركات الدولية، لكنني استفدت منها كثيراً، وجهزت نفسي بقوة لبطولة سيدني الأولمبية عام 2000 وشاركت بها، وحققت المركز الرابع، وكان تلك نقطة تحول رئيسية في مسيرتي قادتني إلى توجيه كل اهتماماتي إلى منصة التتويج والبحث عن المركز الأول، مهما كان أمامي من منافسين.

وعن برنامجه التدريبي اليومي قبل البطولات أوضح أنه في الغالب يتدرب على فترتين يومياً «بدنياً ورفع الأثقال أيضاً»، صباحاً ومساء وقال: لا بد أن أحصل على عدد ساعات كاف من النوم حيث إنني لا أتأخر في النوم عن 11، وأستيقظ في السادسة صباحاً، ومن التحديات التي واجهتني وتواجهني أيضاً كيف أحقق التوازن بين تدريباتي ومشاركاتي في البطولات وبين عملي، وكيف أعود من مشاركة دولية في الصباح، وأتوجه لعملي فوراً في اليوم نفسه لكنها حياة أصبحت معتادة بالنسبة لي، بعد هذا الزمن الطويل الذي قضيته في مجال الرياضة.