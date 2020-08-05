شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أجهزة رياضية على كبار المواطنين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استكملت الهيئة العامة للرياضة، بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، مبادرة «للرياضة..للحياة» الخاصة بتوزيع أجهزة رياضية حديثة في مرحلتها الثانية على 100شخص من كبار المواطنين؛ بهدف تعزيز مفهوم الرياضة المجتمعية.

وشملت المرحلة الثانية من توزيع الأجهزة، كافة إمارات الدولة عبر مراكز التنمية الاجتماعية التابعة لوزارة تنمية المجتمع، والتي جرى تنفيذها بفريق من الهيئة بالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع التي أشرفت على توزيع الأجهزة، وتم تسليمها إلى مستحقيها في منازلهم بإمارات ومناطق الدولة في كلّ من أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وخورفكان، ودبا الفجيرة، وكلباء، إضافة إلى ما تم توزيعه خلال المرحلة الأولى في إبريل/ نيسان الماضي.

وقال سعيد عبد الغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: «إن الهدف من المبادرة هو تقديم خدمة متميزة ومنفردة لهذه الفئة التي تحتاج إلى رعاية استثنائية في ظل هذه الظروف».

ومن جهتها تقدمت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، بالشكرإلى الهيئة العامة للرياضة على مبادرتها بدعم الصحة العامة لكبار المواطنين وإسعادهم.

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